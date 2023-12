Sci alpino | tutte le gare cancellate sinora Una sola disputata per gli uomini al 3 dicembre…

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il meteo sta seriamente danneggiando la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Fitte nevicate, forti folate di vento, nebbia e scarsa visibilità hanno caratterizzato la prima parte della stagione e hanno costretto gli organizzatori a cancellare ben otto: il gigante maschile d’apertura a Soelden, le quattro discese libere di Zermatt/Cervinia (due maschili e due femminili), l’intero fine settimana di Beaver Creek (due discese e un superG per gli). Siamo già al 3 dicembre, ma per il momento di scise ne è visto davvero poco. Glihanno completato soltanto una gara sulle sette in programma, ovvero lo slalom di Gurgl (Austria): lo scorso 18 novembre si materializzò una tripletta casalinga con Manuel Feller, Marco Schwarz e Michael Matt. Le donne si sono invece cimentate in cinque ...