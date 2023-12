Sci alpino | Federica Brignone scavalca Sofia Goggia | la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) In due giorni sono arrivati prima l’aggancio e poi il sorpasso:, vincendo anche il secondo gigante di Tremblant (Canada), ha centrato l’affermazione numero 23 in carriera indeldi scifemminile. Con la grande rimonta messa a segno nella seconda parte di gara, dopo il sesto posto ottenuto nella prima run,ha staccatonella graduatoriapiùnella storia del Circo Bianco. Conprima da sola a quota 23, infatti,resta in solitaria alla piazza d’onore a quota 22. Il loro duello è destinato ad entusiasmare ed a lungo le due resteranno all’apice di ...