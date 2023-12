Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata dopo il secondo gigante di Tremblant

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Federica Brignone vince il anche ilslaloma Mount-, in Canada, valido per ladeldi Sci. L’azzurra compie così una storica doppietta, la prima nella sua carriera, che vale la ventitreesima vittoria indeluna prima manche in cui ha chiuso sesta con oltre undi ritardo a causa di un errore a metà pista, Brignone sfodera una seconda manche da sogno e mette in fila Gut e Shiffrin. Deludente Vlhova, che guidavala prima manche ma chiude quinta. Ai piedi del podio un’ottima Clara Direz che recupera ben 9 posizione. Marta Bassino chiude ottava, mentre Sofia Goggia ...