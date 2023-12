Sci alpino | cancellato anche il superG di Beaver Creek Cos’è successo | 0 3 sulla Birds of Prey

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ilmaschile diè statoa causa del fortissimo vento che sta imperversandolocalità statunitense.oggi gli atleti non si sono potuti presentare al cancelletto di partenza per ragioni legate al meteo, dopo che le fitte nevicate, la scarsa visibilità e le grandi folate avevano impedito il regolare svolgimento delle due discese libere tra venerdì e sabato. La Coppa del Mondo 2023-2024 di scinon riesce a decollare, l’intero weekendmitica pistaofnon si è potuto svolgere: uno 0 su 3 che fa malissimo agli atleti e agli appassionati, tra l’altro sommandosi alla doppia cancellazione delle discese di Zermatt/Cervinia e allo stop del gigante di Soelden nel ...

