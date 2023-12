Sci alpino | Brignone poetica | “Avevo il sole dentro di me Non si vedeva veramente nulla”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Si tocca quota 23, non è l’anno due mila e ventitré, ma bensì il numero di successi in Coppa del Mondo di Federica. E forse quello appena arrivato in quel di Mont Tremblant (Canada) è il più bello di tutti. E’ il più bello per una rimonta eccezionale arrivata nella seconda manche, dove l’azzurra ha scalato sei posizioni passando appunto dalla sesta alla prima. E’ il più bello per come è arrivato, in mezzo ad una tormenta di neve e vento, con condizioni che sì, forse erano un pelino oltre il limite. Podio regale, completato dalla svizzera Lara Gut-Behrami e dall’americana Mikaela Shiffrin, che peròhanno potuto contro la tigre italiana. Ci voleva grinta e coraggio, un pelo sullo stomaco non da poco per pensare di spingere e non solo di portare a casa la pelle. Chi butta il cuore sempre oltre l’ostacolo è proprio Federica, che qualunque ...