Scandalo a Dubai | il Sultano che guida la Cop28 | «Rinunciare al petrolio salverà il pianeta? No | ci riporterebbe nelle caverne»

(Di domenica 3 dicembre 2023) Partita con aspettative già alquanto basse sui risultati possibili, lain corso da giovedì aè terremotata oggi dalle dichiarazioni del suo presidente, ildegli Emirati Arabi Uniti Al Jaber. Che in un incontro online a margine della conferenza avrebbe dato sfogo alle sue reali convinzioni sul tema del cambiamento climatico. Al limite del negazionismo. «Non c’è alcuna base scientifica che indichi che è necessarioai combustibilii fossili per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi», ha detto ilad un evento online organizzato dalla campagna “She Changes Climate”. Lo ha rivelato oggi il Guardian, causando shock tra i partecipanti alla Cop e ai vertici delle istituzioni internazionali impegnate nella lotta al cambiamento climatico. Irritato dal “pressing” ...