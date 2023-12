Scamacca out tutto dicembre | è lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tegola pesante per la Dea di Gasperini. Gli esami a cui si è infatti sottoposto Gianlucahanno rilevato una “di sinistra”. Con interessamento del tendine, e non solo delle fibre muscolari. Mister Gasperini confida di recuperare il suo centravanti il prima possibile, ma in basediagnosi è logico pensare che rivedremo Gianlucasolo nel 2024. L’Atalanta lungo il mese diaffronterà Torino (stasera), Milan, Rakow (Europa League), Salernitana, Bologna e Lecce.

