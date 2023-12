Sassuolo Roma | probabili formazioni | Mou non cambia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Dionisi e Mourinho Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Dionisi e Mourinho.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho

