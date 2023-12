Sassuolo-Roma LIVE 1-0 | fine primo tempo – INTERVALLO

(Di domenica 3 dicembre 2023) Al Mapei Stadium, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita al Mapei 5? Doppio tentativocon Dybala e Paredes dal limite, entrambi murati 10? Dybala di prima intenzione ancora dal limite, Consigli blocca in due tempi 15? Ancora Dybala dal limite, Consigli para in due tempi 25? Avanti il! Grande inserimento del brasiliano sul tiro sbilenco di Berardi, che diventa un assist. Prima conclusione in porta e gol 41? Dybala a ...

