Sassuolo-Roma | la MOVIOLA LIVE | un rosso e un rigore contro i neroverdi Berardi salta il Cagliari

(Di domenica 3 dicembre 2023) Di seguito la rassegna degli episodi dain, la penultima partita della domenica di Serie A:(domenica or...

Altre News in Rete:

Torino, ancora alta tensione in allenamento tra Juric e Radonjic

Chi sono tutti gli infortunati La situazione verso il 14° turno SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA' -LIVE SCAMACCA KO: TORNA NEL 2024 Brutte notizie per l' Atalanta , che nelle ...

LIVE Sassuolo-Roma 1-0 - Termina il primo tempo, giallorossi in svantaggio Voce Giallo Rossa

Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com

Serie A - Sassuolo avanti sulla Roma all'intervallo

Un brutto primo tempo, vede il Sassuolo concludere in vantaggio contro la Roma di José Mourinho per 1-0 grazie alla rete di Henrique giunta al 25'. Nell'unica occasione per i giallorossi, grnde ...

Sassuolo – Roma: Dybala la pareggia dal dischetto, ecco il gol! – VIDEO

La Roma riesce a trovare il pareggio al Mapei contro il Sassuolo. Al 76’ Erlic atterra Kristensen in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dybala calcia alla sua destra, Consigli intuisce il lato ...