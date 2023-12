(Di domenica 3 dicembre 2023) Stavolta Mou non deve prendersela con nessuno, con i suoi calciatori e nemmeno con l?arbitro, che ha chiamato in causa già alla vigilia dele per questo si è beccato...

Altre News in Rete:

Sassuolo - Roma 1 - 2, rimonta giallorossa con Dybala e Kristensen

Neroverdi avanti con Matheus Henrique. Nel secondo tempo padroni di casa in 10 per l'espulsione di Boloca Lavince 2 - 1 in rimonta sul campo delin un match della 14/a giornata di Serie A, disputato oggi 3 dicembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi passano in vantaggio con Matheus ...

Sassuolo-Roma - Le probabili formazioni. GRAFICA! Voce Giallo Rossa

La Roma rimonta in 6 minuti: Sassuolo ko 2-1 Sky Sport

La Roma vince 2-1 in rimonta sul campo del Sassuolo

SASSUOLO (ITALPRESS) – La Roma batte in rimonta 2-1 il Sassuolo, costretto in 10 uomini dal 63' per rosso diretto ai danni di Boloca, e ...

Sassuolo-Roma 1-2, Dybala e Kristensen ribaltano il match: Mourinho aggancia il quarto posto (aspettando il Napoli)

Stavolta la sua Roma fa quel che una squadra ambiziosa deve fare, vincere sul campo di una “media” della classifica, il Sassuolo. La Roma lo ha fatto, con non poca fatica. E con un colpo scavalca la ...