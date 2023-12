Sanremo 2024 | tutti i nomi dei cantanti in gara

Altre News in Rete:

Sanremo, annunciati gli altri 14 big

14.00, annunciati gli altri 14 big Dopo l'annuncio dei primi 13 big, Amadeus ha completato l'annuncio con gli altri 14 big che saranno in gara al Festival di. Questi gli artisti rivelati dal direttore artistico Amadeus durante il Tg1: Alessandra Amoroso, Gazzelle,Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, ...

Sanremo 2024, i cantanti big in gara: Fiorella Mannoia, Negramaro, Kolors, Ghali, Annalisa, Emma Corriere della Sera

Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia i big in gara TGCOM

Sanremo 2024, i 27 cantanti big: la lista completa

A questi 27 si aggiungeranno poi 3 vincitori di Sanremo Giovani, per un totale di 30 artisti in gara.

Amadeus announces 27 Sanremo big names

(ANSA) - ROME, DEC 3 - Host and organiser Amadeus on Sunday announced the 27 big names who will take part in the 74th edition of the annual Sanremo Music Festival between 6 and 10 February 2024. (ANSA ...