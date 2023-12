Sanremo 2024 | tutti i nomi dei big in gara

(Di domenica 3 dicembre 2023) Amadeus ha annunciato idei 27 big che gareggeranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio, ai quali andranno ad aggiungersi i 3 vincitori diGiovani (per un totale di 30 artisti). Ecco idei 27 big che si esibiranno durante il 74esimo Festival di: Fiorella Mannoia Geolier Dargen D'Amico Emma Fred De Palma Angelina Mango La Sad Diodato Il Tre Renga e Nek Sangiovanni Alfa Il volo Alessandra Amoroso Gazzelle Negramaro Irama Rose Villain Mamhood Loredana Bertè The Kolors Big Mama Ghali Annalisa Mr Rain Maninni Ricchi e Poveri Negli scorsi giorni Amadeus, dopo aver anticipato che sarà Marco Mengoni ad accompagnarlo durante la prima serata della kermesse nella doppia veste di super ospite e co-conduttore, ha rivelato anche chi sarà al suo fianco nel corso degli altri ...

