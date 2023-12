Sanremo 2024 | Russell Crowe super ospite sul palco dell’Ariston? L’attore rompe il silenzio

Leggi su isaechia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ormai mancano solo due mesi all’inizio del Festival die c’è grande attesa per scoprire chi saranno i cantanti in gara quest’anno e quali invece iospiti che si alterneranno suldel teatro Ariston durante le cinque serate condotte per la quinta volta consecutiva da Amadeus. Sappiamo già che ad affiancare il presentatore sulsaranno Teresa Mannino, Marco Mengoni, Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini e Giorgia, che vestiranno tutti i panni di co conduttore. Per quanto riguarda invece gli ospiti, al momento, l’unico nome certo è quello del compositore Giovanni Allevi, che si esibirà durante la seconda serata, ma stando a quarto riportato dal Corriere della sera, sembra che Amadeus stia facendo il possibile anche per portare suldel teatro Ariston ...