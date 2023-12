Sanremo 2024 | oggi Amadeus annuncia i cantanti | ecco i nomi in ballo

Leggi su europa.today

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sale in rete la febbre dell'attesa e le tante indiscrezioni in vista dell'annuncio dei big in gara al Festival di. A contribuire, lo stessoche ha postato sulle sue storie di Instagram un video che lo ritrae mentre prepara la lista. "Ora basta pensare, scriviamo. Scriviamo...