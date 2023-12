Sanremo 2024 | i bookmakers scommettono su Mahmood | outsider Negramaro e Annalisa

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 3 dicembre 2023) Secondo gli esperti di William Hillparte con i favori dei pronostici per la vittoria del Festival dipossibiliDopo l’annuncio dei 27 big in gara da parte di Amadeus, cresce l’attesa per, 74esima edizione del Festival. Torna in gara, e secondo gli esperti di William Hill il vincitore delle edizioni 2019 e 2022 (in coppia con Blanco) è tra i favoriti per il successo finale: il “tris”, infatti, vale 4 volte la posta. Quota identica per i, in un testa a testa che vede in piena corsa anche, proposta a 5. Tanta curiosità anche per la prima partecipazione adi Alessandra Amoroso, quotata a 6 ...