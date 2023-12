Sanremo 2024 | i big in gara saranno 30 | ecco tutti i nomi

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 dicembre 2023) Amadeus ha annunciato al TG1 delle 13:30 chi sonoi big in, tra pronostici azzeccati e sorprese. I big in30 e non più 26. La giornata di chi aspetta la nuova edizione della kermesse dallo scorso 11 febbraio è iniziata con un cambio al regolamento. Ed è proseguita con il grande annuncio che Amadeus aveva promesso giorni fa. Chi sono i big inFiorella Mannoia Geolier Dargen D'Amico Emma Fred de Palma Angelina Mango La Sad Diodato Il Tre Regna e Nek Sangiovanni Alfa Il Volo In aggiornamento....