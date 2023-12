Sanremo 2024 | Gazzelle per la prima volta in gara

(Di domenica 3 dicembre 2023) Debutto al Festival diper, esponente di spicco dell’indie e reduce dal suo primo live allo Stadio Olimpico di Romasarà tra i 30 artisti inal Festival di. Debutto alla kermesse per uno dei cantautori di spicco della nuova classe romana e dell’indie italiano. Da marzo sarà impegnato nei palazzetti con il suo Dentro X Sempre. Il tour nei palasport a marzo, i biglietti Il tour a partire da marzoporteràsui palchi dei principali palasport d’Italia e sarà l’occasione per i fan di vivere dal vivo la magia del suo ultimo album Dentro (https://.lnk.to/DENTRO; Maciste Dischi/Artist First) e, per il cantautore, di ricreare l’intimità vissuta durante il ...

Altre News in Rete:

Sanremo 2024, Amadeus annuncia l'addio: 'Mio ultimo festival, scelti 27 big su 400 canzoni arrivate'

'Sarà il mio ultimo Festival' annuncia Amadeus subito dopo aver ufficializzato i nomi di 27 big in gara per la 74esime edizione diin programma dal 6 febbraio. E lo fa in un vero e proprio blitz a 'Domenica In', la trasmissione condotta da Mara Venier . 'Noi ci vediamo aperché se non ci sei tu in prima fila ...

Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia i 27 big in gara e dichiara: "Questa sarà il mio ultimo anno" TGCOM

Sanremo 2024, Amadeus annuncia tutti i 27 Big in gara: dal debutto di Alessandra Amoroso al ritorno dei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2024, i cantanti big in gara: Maninni, Il Tre, Big Mama, Gazzelle

Oggi, durante il Tg1, alle 13.30, Amadeus ha annunciato la lista dei cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2024. La 74esima edizione del Festival si terrà dal 6 al 10 febbraio. Ieri, lo stesso ...

Amadeus entra a sorpresa a Domenica In e fa una promessa a Mara Venier

Amadeus si auto-invita alla puntata di Domenica In che andrà in onda dal Teatro Ariston dopo Sanremo E' stata una giornata importante per il Festival di ...