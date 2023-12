Sanremo 2024 | ecco la lista completa dei Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston

Leggi su screenworld

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sono appena stati annunciati tutti i Big che sisulper il Festival di, La 74esima edizione dell’evento più importante dell’anno per la musica italiana andrà in onda dal 6 al 10 Febbraio del prossimo anno. Per l’occasioneladi tutti i 27 Big che saliranno sul: Fiorella Mannoia Geolier Dargen D’Amico Emma Fred De Palma Angelina Mango La Sad Diodato Renga e Nek Sangiovanni Alfa Il Volo Il Tre Alessandra Amoroso Gazzelle Negramaro Irama Rose Villain Mahmmood Loredana Bertè The Kolors Big Mama Ghali Annalisa Mr Rain Maninni Ricchi e Poveri Amadeus e Fiorello tornano a condurre il festival, ma hanno anche annunciato ufficialmente che le co-conduttrici femminili saranno ...