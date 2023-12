Sanremo 2024 | da Annalisa e Negramaro a Mahmood | ecco i nomi dei cantanti Big in gara

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Amadeus ha svelato nel Tg1 delle 13.30 idi27 Big in. Nella lista diverse sorprese, tra grandi ritorni e debutti assoluti nelladel festival. Da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio, si sfideranno sul palco del teatro Ariston: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle,, Irama, Rose Villain,, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali,, Mr Rain, Maninni, Ricchi & Poveri. Con una modifica dell'ultim'ora al regolamento il direttore artistico ha portato a 30 il totale degli artisti che saranno in ...