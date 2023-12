Sanremo 2024 | Amadeus svela i cantanti e le canzoni | c’è Geolier

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosi avvicina e il direttore artisticohato chi saranno i 27in gara sul palco dell’Ariston dal 6 al 10 a febbraio. Al momento sono statiti solo i primi 13 nomi: Fiorella Mannoia,, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, i La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alpha, Il Volo. Come per l’edizione 2023, l’unica categoria in gara al 74° Festival della Canzone Italiana si chiama “Artisti”: i Giovani si sfidano il 19 dicembre nella Finale diGiovani e 3 di loro otterranno un posto in gara tra i Big. I titoli dellein gara verranno annunciati dadurante la serata di...