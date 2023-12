Sanremo 2024 | Amadeus schiera Big per tutti i gusti tra grandi ritorni e debutti eccellenti

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un cast peri pubblici che compongono la grande platea intergenerazionale del festival.perha annunciato oggi 27 nomi decisamente eterogenei, che rappresentano diverse generazioni e diversi stili musicali e che comprendonoal festival dopo molti anni ma anche parecchiassoluti nella gara dell’Ariston. In attesa che vengano svelati i brani che porteranno al festival, si possono però passare in rassegna le carriere. Per Loredana Bertè, 73 anni, è la dodicesima partecipazione in gara a. Fiorella Mannoia, a 69 anni, torna per la sesta volta in gara al Festival, l’ultima partecipazione era stata nel 2017 con ‘Che sia benedetta’ che ...

Altre News in Rete:

Sanremo 2024, Amadeus annuncia l'addio: 'Mio ultimo festival, scelti 27 big su 400 canzoni arrivate'

'Sarà il mio ultimo Festival' annuncia Amadeus subito dopo aver ufficializzato i nomi di 27 big in gara per la 74esime edizione diin programma dal 6 febbraio. E lo fa in un vero e proprio blitz a 'Domenica In', la trasmissione condotta da Mara Venier . 'Noi ci vediamo aperché se non ci sei tu in prima fila ...

Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia i 27 big in gara e dichiara: "Questa sarà il mio ultimo anno" TGCOM

Sanremo 2024, Amadeus annuncia tutti i 27 Big in gara: dal debutto di Alessandra Amoroso al ritorno dei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2024, i cantanti big in gara: Maninni, Il Tre, Big Mama, Gazzelle

Oggi, durante il Tg1, alle 13.30, Amadeus ha annunciato la lista dei cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2024. La 74esima edizione del Festival si terrà dal 6 al 10 febbraio. Ieri, lo stesso ...

Amadeus entra a sorpresa a Domenica In e fa una promessa a Mara Venier

Amadeus si auto-invita alla puntata di Domenica In che andrà in onda dal Teatro Ariston dopo Sanremo E' stata una giornata importante per il Festival di ...