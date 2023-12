Sanremo 2024 | Amadeus | “Sarà il mio ultimo festival”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il direttore artistico si affaccia a sorpresa a 'Domenica in' "Noi ci vediamo aperché se non ci sei tu in prima fila per me non è. Poi la domenica, siccome è il mioe non sono mai passato da te la domenica, dopo la serata finale verrò a salutarti