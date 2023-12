Sanremo 2024 | Alessandra Amoroso per la prima volta in gara

Altre News in Rete:

Fedez, il rapper torna in Rai grazie a Domenica In: 'Ho pensato di farla finita'

Non solo Amadeus è intervenuto in trasmissione per parlare della lista dei Big che parteciperanno al Festival di, ma dopo mesi di assenza, anche Fedez ha fatto la sua ricomparsa in una ...

Sanremo 2024: ecco i 27 cantanti annunciati oggi da Amadeus La Gazzetta dello Sport

Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia i 27 big in gara e dichiara: "Questa sarà il mio ultimo anno" TGCOM

Sanremo 2024: da Mahmood a BigMama, da quali artisti ci aspettiamo i look più audaci

Amadeus ha annunciato i cantanti in gara all’edizione del Festival della riviera ligure di quest’anno. Gli artisti in gara che promettono gli outfit più memorabili. Un momento attesissimo: in diretta ...

Chi è Alessio Maninni: il giovane pugliese a sorpresa a Sanremo 2024. Il video: «Non so cosa dire»

A sorpresa al Festival di Sanremo. Non ci credeva nemmeno lui, Maninni, classe 1997, barese, salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston. Appena 26 anni, un gran talento e ...