Salvini riunisce i sovranisti a Firenze e provoca governo ed Europa

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il meeting ditraeuropei, con il leader delle destre di tutto il Vecchio Continente chiamati a raccolta da Matteoalla Fortezza da Basso, è stata l’occasione per cercare di far fronte comune in vista delle prossime elezioni europee. Ma l’incontro, che è stato disertato tra l’altro da alcuni esponenti di spicco, si è trasformato anche in occasione di tensioni e polemiche, con il leader della Lega che parlando ai suoi alleati europei ha lanciato una chiara frecciata ai colleghi di, tra tutti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un’idea diversa d’perIntervenuto all’incontro alla Fortezza da Basso dov’erano presenti più di 2mila persone con delegazioni provenienti da tuttaa eccezione dei grandi ...