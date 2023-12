Salvini alla Fortezza | “Governo arriverà al 2027 Noi qui per giornata storica”

Leggi su firenzepost

(Di domenica 3 dicembre 2023) Matteonon ha dubbi: "Anche in caso di alleanza di Fratelli d'Italia o di Forza Italia con socialisti e popolari in Europa, ilitaliano arriva alper quanto mi riguarda". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, nonchè ministro per le Infrastrutture, Matteo, a margine del convegnoda Basso di Firenze con gli alleati di ID L'articolo proviene da Firenze Post.