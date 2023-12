Salernitana | le pagelle di CM | Bohinen non ne azzecca una Pirola la compromette

(Di domenica 3 dicembre 2023) Costil 6,5: miracoloso sulla zuccata di Ikoné sottomisura. Si ripete in almeno altre due circostanze. Se la partita non assume contorni...

Laschiera il 3 - 4 - 2 - 1 ma in campo i granata sono completamente assenti per tutto il primo tempo. L'atteggiamento degli uomini di Inzaghi è completamente passivo e arrendevole in ...

Tra pochissimo in campo la Salernitana di Pippo Inzaghi che sfiderà nel suo stadio la Viola di Vincenzo Italiano, in questa prima domenica dicembrina. Diamo uno sguardo alle formazioni iniziali scelte ...

Domenica 3 dicembre alle ore 15:00 allo stadio “Artemio Franchi” andrà in scena Fiorentina-Salernitana, match valido per il quattordicesimo turno di Serie A. La compagine toscana è ottava con 20 punti ...