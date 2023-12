Salernitana | la società lascia prima lo stadio | De Sanctis in bilico

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Laperde contro la Fiorentina e lasta valutando il lavoro del direttore sportivo Morgan DeLaesce sconfitta dal Franchi e la dirigenza granata – nella persona dell’amministratore delegato Maurizio Milan – hato lodel triplice fischio. Come riportato da Tutto, l’amministratore delegato e il presidente Iervolino hanno avuto un confronto a fine gara. Al centro del confronto la posizione di Morgan De, direttore sportivo dei granata e non più saldo nel suo ruolo. Nella stessa posizione ci sarebbe anche Filippo Inzaghi, che potrebbe giocarsi la permanenza in panchina con la sfida al Bologna.