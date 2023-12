Salernitana | di nuovo in bilico ds e allenatore

(Di domenica 3 dicembre 2023) Secondo indiscrezioni raccolte da Tutto, dopo la partita persa per 3-0 contro la Fiorentina c'è stato un lungo confronto...

Altre News in Rete:

Ugolini (Sky): "Elmas in vantaggio, Zielinski non ha convinto nel provino"

Si vedrà se ilclima di entusiasmo ristabilito da Mazzarri produrrà anche una nuova ... Bologna, Lecce,). L'Inter non ha preso gol in otto partite, il doppio del Napoli ".

LIVE. Fiorentina-Salernitana 3-0: è finita al Franchi, nuovo arresto ... SalernitanaNews.it

Fiorentina-Salernitana, Inzaghi: “Di nuovo in gruppo Dia e Tchaouna” ilmattino.it

FINOCCHIARO: “Non potevo desiderare ritorno migliore, dopo un mese difficile. Questa è la Juve”

Gabriele Finocchiaro, tramite Instagram, ha commentato la vittoria della Juventus Under 19 contro il Frosinone: "Non potevo desiderare un ritorno migliore. Un mese difficile dove non ho ...

Fiorentina-Salernitana 3-0, è notte fonda per Inzaghi

Non è bastata la vittoria casalinga contro la Lazio della scorsa giornata a rianimare la Salernitana che colleziona l'ennesima sconfitta, questa volta anche difficile da commentare e analizzare. Gli ...