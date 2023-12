Russell Crowe super-ospite di Sanremo 2024 | c’era stato anche nel 2001

Leggi su biccy

(Di domenica 3 dicembre 2023)sarà ildi. Lo ha confermato lui stesso via Twitter bruciando così l’annuncio di Amadeus. “Sarebbe magico esibirsi di nuovo a” – ha scritto – “Spero che riusciremo a definire i dettagli. L’ultima volta è stata più di 20 anni fa”. Per “definire i dettagli”intende chiaramente “definire il cachet”, ma la sua ospitata – come ripresa da più testate giornalistiche – è certa. Per l’attore sarà un grande ritorno al Teatro Ariston dopo esserenelinsieme alla sua band. All’epoca, nonostante fosse fresco di consacrazione con il ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore, andò aper cantare. Era l’edizione di ...