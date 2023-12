Rugby femminile | successi per Valsugana e Villorba nei big match della terza giornata di Serie A élite

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nella2023-2024 disono andati in scena gli scontri diretti al vertice dei due raggruppamenti: nel Girone 1 successo delsul CUS Milano, nel Girone 2 affermazione delin casa del Colorno. Nel Girone 1 le campionesse in carica delsi portano a +6 in classifica sul CUS Milano, battuto per 36-5, dopo aver chiuso la prima frazione col bonus offensivo già in tasca sul 24-0, mentre il CUS Torino passa in casa del neopromosso Calvisano per 12-24, dopo che ilera già stato indirizzato nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 19-0 dagli ospiti. Nel Girone 2 il Colorno viene battuto in casa dalle vicecampionesse d’Italia del ...