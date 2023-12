Rugby 7 femminile | a Dubai trionfa l’Australia che batte la Nuova Zelanda in finale

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Si è conclusa ala prima tappa delle Seven Series e in camposono stati rispettati i pronostici della vigilia. Le migliori della classe hanno superato indenni la fase a gironi per poi arrivare a giocarsi il titolo nellatutta downunder trae Australia. Ecco come è andata. La fase a gironi ha visto il dominio della, dele della Francia, che hanno chiuso la prima giornata a punteggio pieno. Con loro si sono qualificate per i playoff anche Irlanda, Canada, Usa, Fiji e Brasile. I quarti dihanno visto le scontate vittorie delle prime della classe, con lache ha superato il Brasile 26-14,che ha ...