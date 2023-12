Altre News in Rete:

Ronaldo shock, gravi accuse all'arbitro e baci ai tifosi che incitano Messi

Notte da dimenticare perche ieri è stato sconfitto nettamente nel derby giocato dall'Al Nassr contro l'Al Hilal . La squadra del fuoriclasse portoghese ha subìto un netto 3 - 0 e non sono mancati degli episodi che ...

Ronaldo shock, gravi accuse all’arbitro e baci ai tifosi che incitano Messi Corriere dello Sport

Spagna, brutale aggressione in campo: le immagini shock fanno il ... Corriere dello Sport

Ronaldo shock, gravi accuse all’arbitro e baci ai tifosi che incitano Messi

Ronaldo era riuscito a segnare il gol del pareggio, ma l'arbitro l'ha annullato per un fuorigioco millimetrico. Il portoghese ha cercato anche di fermare l'inizio della successiva azione, in modo che ...

Real Madrid legend Roberto Carlos gives verdict on Jude Bellingham winning a Ballon d'Or

At his current trajectory, a Ballon d'Or in the post-Messi and Ronaldo era is more than possible ... Real find themselves second in La Liga behind shock leaders Girona. The Spanish giants are also one ...