Ron fuggito e ripreso | Eitan dormiva sulla sedia | le storie degli ostaggi di Hamas

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 dicembre 2023) Emily Hand, di nove anni, dopo essere stata rilasciata dae aver riabbracciato il padre, la madre l’aveva persa poco tempo prima a causa di un tumore, ha confidato che pensava di essere stata prigioniera diper un anno. La paura, lo stress e chissà cosa altro ancora, le avevano fatto perdere il senso del tempo. Ha raccontato inoltre che non le era permesso parlare ad alta voce, ha imparato a dire “stai zitta” in arabo, cosa che in quei lunghi giorni le è stata urlata in faccia chissà quante volte. Il dodicenneYahalomi ha raccontato che quando i bambini piangevano i terroristi dili ha minacciavano con le armi. Per sopravvivere a quelle condizioni hanno dovuto imparare a non esternare le loro emozioni. Paura, fame e bisogni fisici.ha confermato che erano tenuti in ...