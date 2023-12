Roma | Tiago Pinto | «Nessuna inchiesta della Procura Mourinho? C’è chi ha fatto peggio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023), gm, ha così parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni, a Dazn, ha così parlato prima di Sassuolo-. LE PAROLE – «Se parliamo è un problema, se non parliamo è un problema lo stesso. Evidentementefa fare più titoli. Se un allenatore comenon può usare il termine stabilità emozionale non so cosa possa dire. Ad oggi non abbiamo ricevutocomunicazione die mi fido di loro. Abbiamo visto anche atteggiamentiri e non è successo nulla.non ha detto niente di che».