Roma | rimonta in sei minuti | i giallorossi contro il Sassuolo agganciano la zona Champions

(Di domenica 3 dicembre 2023) Provvidenza danese per Mourinho. Labatte in2-1 ilnella 14esima giornata di Serie A grazie alla mossa Kristensen mandato in campo dello 'Special One' a inizio ripresa. Il numero 43 entra nelle due reti che regalano i 3 punti aiche, grazie a questo successo, bissano la vittoria di domenica scorsal'Udinese e si portano a 24 in classifica. Dopo una vigilia resa infuocata dalle parole di Josè Mourinho, difeso nel pre-partita da Tiago Pinto, sull'arbitro Marcenaro, il tecnico portoghese conferma la coppia d'attacco Dybala-Lukaku. Primidi gara a ritmo blando, non succede nulla. Al 10' la prima emozione: non l'ammonizione di Mancini, previsione dello 'Special One'smentita, ma un tiro di Dybala dal limite che impegna Consigli. L'equilibrio ...

