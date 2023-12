Roma | operazione ‘Alto Impatto’ | 3 arresti | 10 denunce e pioggia di multe

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nell’ambito di un un’Alto Impatto svolta nella settimana dal 26 novembre al 2 dicembre da parte della Polfer e delle altre forze dell’ordine sono state persone identificate 10.106 persone, tre delle quali sono state, 10 denunciate in stato di libertà, mentre sono state 22 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 5 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Il dispositivo interforze contro gli illeciti I controlli svolti in ambito ferroviario dalla Polfer, che hanno affiancato quelli realizzati contemporaneamente all’esterno della Stazione da un dispositivo interforze, hanno l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza e la percezione della stessa da parte di tutti i fruitori del principale scalo ferroviario della Capitale. Sono consistiti nel rintraccio di persone pericolose e moleste, nell’identificazione di cittadini extracomunitari, di ...

Radja Nainggolan in Indonesia: ufficiale l'arrivo al Bhayangkara

Radja Nainggolan torna a giocare e lo fa nella sua Indonesia. L'ex centrocampista di Cagliari,e Inter ha firmato un contratto con il Bhayangkara e oggi è arrivata l'ufficialità dell'. 'Benvenuto Re!', è il messaggio con cui il Bhayangkara ha accolto il centrocampista belga (ma ...

LIVE PRIMAVERA - Inter-Roma 0-1, reazione rabbiosa dei nerazzurri con Zuberek: para Marin

12' - Blitz in area di Akinsanmiro, il cui cross non procura pericoli alla Roma dopo uno strano flipper. 11' - Reazione rabbiosa dell'Inter! Zuberek va via di forza ...

LIVE PRIMAVERA - Inter-Roma 0-0, primo messaggio dei giallorossi dopo 4': Mlakar chiama in causa Calligaris

5' - Buon momento per la Roma, che prova a dare continuità alla sua azione offensiva dopo aver creato la prima occasione del match. 4' - Sviluppa bene la Roma sulla ...