Roma | Mourinho rilascia l'intervista in portoghese | 'Così non fraintendete il mio italiano Berardi antisportivo'

Altre News in Rete:

Mourinho show, va in tv e parla portoghese: "Il mio italiano non è all'altezza"

... Jose'L'ultima polemica dial termine di Sassuolo -1 - 2. Ha esordito ringraziando società, tifosi, Tiago Pinto. Laha messo a disposizione un interprete "Voglio ...

Roma, Tiago Pinto: "Ora basta! Mou non ha offeso nessuno, c'è chi fa peggio" - Sportmediaset Sport Mediaset

Sassuolo-Roma 1-2: Dybala e Kristensen la ribaltano nella ripresa. E Mourinho parla solo in portoghese

E proprio come quarto uomo aveva conosciuto Marcenaro, che alla prima direzione di una gara della Roma non ha ammonito Mancini, come il Vate di Setubal aveva profetizzato, né ha mostrato segni della ...

Mou è un fiume in piena: “Stasera parlo portoghese: ecco cosa ho detto a Dionisi”

Sassuolo-Roma, le parole di José Mourinho nel post partita. Lo show del tecnico lusitano. Era una partita da provare a vincere tutti i costi quella contro il Sassuolo per la Roma di José Mourinho. Al ...