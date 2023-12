Roma | Mourinho in portoghese nel post partita | «Il mio italiano…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Le parole di Jose, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Sassuolo Joseha parlato ai microfoni di DAZN usando ilinvece dell’italiano dopo la vittoria dellacon il Sassuolo. Di seguito le sue ‘palavras‘.– «Voglio ringraziare la proprietà e il direttore Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno dato sostegno e fiducia. Quella di oggi è stata una vittoria importante, sofferta e meritata. Anche sull’1-0 la nostra era la migliore squadra in campo. Voglio spendere una parola per Foti, che oggi era fuori ma ha lavorato tantissimo per questa vittoria».– «Parloperché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere certi concetti, ...