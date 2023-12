Roma | l’uomo che non ti aspetti | Kristensen ribalta il Sassuolo | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 dicembre 2023) Laconquista tre punti importantissimi nella 14ª giornata del campionato di Serie A contro ile si lancia definitivamente per la qualificazione in Champions League. La gara è stata dai due volti e nettamente condizionata dall’espulsione di Boloca, autore di un intervento folle sull’avversario Paredes. I neroverdi si schierano con Berardi, Lauriente e Pinamonti, gli ospiti rispondono con la solita coppia formata da Lukaku e Dybala. Nel primo tempo gioca meglio ile passa in vantaggio con un gol di Matheus Henrique. Si va all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa Mourinho manda in campoe svolta la partita. Il danese prima si procura un calcio di rigore (trasformato da Dybala), poi sigla il gol del definitivo 1-2 con un tiro deviato che beffa Consigli.