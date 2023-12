Roma | incendio mansarda | pompieri salvano una donna intrappolata dalle fiamme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 dicembre 2023) Domenica turbolenta al Prenestino dove oggi, verso l’ora di pranzo, è scoppiato unche ha richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate intorno all’ora di pranzo, verso le 13.15 in viale Giovanni Battista Valente n. 98, nel quadrante Est di. Parte dello stabile ha preso fuoco e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco perché il fumo aveva invaso le scale, costringendo delle persone a barricarsi dentro casa.al Prenestino: intervento dei vigili del fuoco per salvare unain casa La sala operativa del comando diha inviato alle 13.15 di oggi, le squadre VF di Tuscolano II e La Rustica con al seguito l’autoscala il carro teli ed il carro autoprotettori, per l’di unasita al 5 e ...