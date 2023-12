Roma | in fiamme 11 scooter | danni alla facciata di un palazzo storico

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 3 dicembre 2023), 3 dicembre 2023- La sala operativa del comando diha inviato alle ore 15.00 la squadra VF della Pisana con al seguito un’autobotte in Largo Trionfale, all’incrocio con Via Andrea Doria, per l’incendio di 11. Durante l’incendio sono state danneggiate anche 4 autovetture ed in particolare è stata rovinata ladel, dove erano parcheggiati i motocicli. Non ci sono stati feriti, sul posto le forze dell’ordine. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte