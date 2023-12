Roma d’assalto nel recupero e debole in trasferta | Mourinho cerca la chiave giusta

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) “C’è chi sente la mancanza della mamma o del dolce della nonna”. E ancora: “Qualcuno è superficiale”. Nell’ultima settimana Josèha rimproverato duramente lada. Il pareggio deludente per 1-1 col Servette in Europa League ha rilanciato un tema che appare brutale per la forza dei numeri in vista dell’appuntamento col Sassuolo al Mapei Stadium. La squadra giallorossa ha vinto solo una delle ultime 10 gare fuori casa di Serie A e non ha segnato nelle ultime due (contro l’Inter e nel derby con la Lazio squadra di casa). Nel complesso, le vittorie innel 2023 dellasono solamente quattro. Il 22 gennaio, dopo il pareggio in extremis col Milan, lava a vincere sul campo dello Spezia, poi retrocessa. L’8 aprile, nel match incastonato tra Lazio e ...