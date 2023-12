Rinnovo Osimhen | De Laurentiis annuncia | “Siamo alla firma”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha ufficializzato ildi Victordurante l’evento tenutosi a Pozzuoli. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha ufficializzato ilcontrattuale di Victordurante un evento tenutosi a Pozzuoli, svelando dettagli importanti sul futuro dell’attaccante azzurro. “Ildidel contratto rimasto in sospeso questa estate”, ha dichiarato Dedurante la sua partecipazione all’evento ‘Campania Terra Felix’ a Pozzuoli. Questa notizia rivela un passo significativo nella prosecuzione della collaborazione tra il Napoli e, il ...

Con Garcia,aveva avuto più di uno screzio per sostituzioni non gradite e aveva anche '... Acqua passata; il nigeriano si è riavvicinato alla squadra e sta per firmare ildi contratto. ...

Victor Osimhen tornerà stasera titolare in campionato contro l'Inter. I suoi gol sono mancati tanto al Napoli in queste settimane.

Quindi, da quella parte ci sarà il duello chiave". Il discorso si sposta poi sugli attaccanti con Capello che, dopo aver sottolineato che "il recupero di Osimhen potrebbe incidere davvero molto a ...