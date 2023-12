Ricompaioni al Festival i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè

Leggi su iodonna

(Di domenica 3 dicembre 2023) Finalmente ci siamo. Amadeus ha annunciato i 27 cantanti Big in gara aldi Sanremo 2024. A cui si sommano i 3 vincitori di Sanremo Giovani. Dunque 30 in totale in gara dal 6 al 10 febbraio. Anche quest’anno l’annuncio è arrivato durante l’edizione delle 13.30 del TG1, ormai megafono ufficiale del. Tra nomi dati per certi da mesi, sorprese e ritorni inaspettati, anche la 74esima edizione della kermesse si preannuncia spettacolare. Amadeus e Fiorello, che show al Tg1 per annunciare le ...