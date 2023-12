Rete Ferroviaria Italiana | mezzo miliardo per l’alta tecnologia nei passaggi a livello

(Di domenica 3 dicembre 2023)pubblica un bando di gara del valore di 494,5 milioni di euro per dotare idellaPAI-PL (Protezione Automatica Integrativa), già ampiamente presente sul territorio nazionale e in costante diffusione. Procede infatti l’avanzamento delle attività di installazione dell’innovativo sistema sull’infrastruttura nazionale nel rispetto di una graduatoria di priorità definita in base a un indice di rischio identificato secondo specifiche linee guida. Il PAI-PL è unaintegrativa dedicata al rilevamento di ostacoli nell’area delimitata dalle barriere chiuse che si basa su sistemi laser o radar in grado di rilevare la presenza di ostacoli o ingombri sulla sede ...

Altre News in Rete:

CORTEO NO PONTE " "Lo Stretto non si tocca". Migliaia di manifestanti hanno percorso le strade di Messina. La fotogallery

Quasi l'80 per cento dellaè a binario unico e oltre il 40 per cento non è elettrificata, per non parlare dell'inadeguatezza di porti e aeroporti." Così, Daniele Ialacqua , del ...

Mermec, accordo con governo Filippine per potenziare rete ferroviaria Il Sole 24 ORE

Passaggi a livello, Ramella Pralungo scrive a Regione e Rete Ferroviaria Italiana newsbiella.it

Meteo e ferrovie GR: due linee della ferrovia retica sono ancora interrotte

La neve e il freddo hanno perturbato anche oggi la rete della Ferrovia retica (FR). Sulla linea dell'Albula, la tratta tra Thusis e Tiefencastel è stata interrotta a causa di un guasto alla linea di ...

Tariffe ferroviarie per le Cinque Terre alta tensione fra Regione e operatori

Il presidente Toti: “Il sistema funzionerà contrastando anche il fenomeno dell’overtourism. Sarà tutto più equilibrato” ...