Report stasera | anticipazioni puntata 3 dicembre 2023

(Di domenica 3 dicembre 2023) Domenica 3, in prima serata su Rai3 torneràcon una nuova, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Le tematiche al centro dellasaranno varie e, come sempre, molto interessanti. Ladidel 3è stata dedicata a due temi principali: Il ruolo di Cyberealm, un’azienda che opera nel settore della cybersecurity, e il suo rapporto con le istituzioni italiane.ha scoperto che Cyberealm ha rapporti diretti e indiretti con apparati stranieri, e che ha svolto attività di intelligence per conto delle istituzioni italiane. La situazione della peste suina africana in Italia.ha denunciato le irregolarità che hanno caratterizzato gli ...