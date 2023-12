Renzi verso le Europee | da Macron a Cuffaro | passando per Franceschini

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 3 dicembre 2023) Matteocontinua a tracciare i suoi piani in vista delle elezioni, puntando a conquistare 4 seggi per il suo partito, Italia viva. Un obiettivo ambizioso considerando l'attuale posizionamento al 1,5% nei sondaggi, al di sotto dello sbarramento al 4%. L'ex rottamatore è un abile giocatore politico e, questa volta, sembra aver rivolto lo sguardoEmmanuele Dario. Questo strano connubio, apparentemente inusuale, è parte di una strategia più ampia che coinvolge diverse figure chiave., in un evento dei giovani democristiani previsto per la primavera, annuncerà la sua intenzione di candidarsi con i Liberali di Renew Europe, utilizzando questo contesto per rivendicare l'orgoglio democristiano, un'affermazione supportata anche da Dario ...