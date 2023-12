Rapina in pieno centro | caccia ai banditi in moto e complici

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi starebbe per stringere il cerchio per individuare i due malviventi che nella mattinata di venerdì a bordo di unacicletta hanno prima seguito un auto guidata da un imprenditore, poi sfondato con il casco il vetro per poi cercare di impossessarsi di un borsello contenente decine di migliaia di euro. Colpo mancato per poco anche se, dalla prima ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato studiato nei minimi dettagli con l’imprenditore preso di mira che, come di consueto per ragioni lavorative, si stava recando in banca per depositare molto denaro liquido. Il fatto ha destato molto scalpore essendo avvenuto ingiorno e incittaduino, a Piazza Libertà che intanto si stava addobbando a festa per il Natale. I duehanno provato a ...