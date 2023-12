Rafa Leao si scatena contro Massimo Marianella | clamoroso in tribuna al meazza | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il Milan si rialza, torna a vincere col Frosinone - 3-1 nella partita del sabato sera a San Siro - e Stefano Pioli respira. Il mister per ora evita l'esonero: tre punti in una partita difficile e decisiva, con la squadra e soprattutto la difesa decimata. Tra gli assenti anche, stella di questo Milan, fermo per infortunio. Ma il portoghese era ovviamente al, dove ha seguito il match dalla. E durante la partita si èto sui suoi profili social. Nel mirino dici è finito anche il giornalista, molto critico nei confronti di Luka Jovic, attaccante rossonero in campoil Frosinone e, fino a ieri, autore di una stagione molto opaca. Ma proprio Jovic ha sbloccato la partita, con il ...